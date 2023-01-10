المسعودي: حج الموسم المقبل وفق حصة العراق السابقة ودون تقييد بالأعمار

أربيل (كوردستان24)- اعلن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي، رفع المملكة العربية السعودية جميع القيود التي كانت مفروضة على الحجاج والمعتمرين، فيما أكد أن حج الموسم المقبل وفق حصة العراق السابقة ودون تقييد بالأعمار.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم، ان "الشيخ المسعودي التقى اليوم وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق محمد الربيعة، وناقش معه موسم العمرة الحالي والضوابط التي سيتم العمل بها في موسم الحج المقبل".

واكد رئيس الهيئة ان" حصة العراق من الحجاج ستعود الى وضعها الطبيعي قبل جائحة كورونا، فيما ستكون جميع الاعمار مشمولة بالحج".