سیاسة

المسعودي: حج الموسم المقبل وفق حصة العراق السابقة ودون تقييد بالأعمار

author_image سوار أحمد
العراق الحج العراق المسعودي

أربيل (كوردستان24)- اعلن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي، رفع المملكة العربية السعودية جميع القيود التي كانت مفروضة على الحجاج والمعتمرين، فيما أكد أن حج الموسم المقبل وفق حصة العراق السابقة ودون تقييد بالأعمار.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم، ان "الشيخ المسعودي التقى اليوم وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق محمد الربيعة، وناقش معه موسم العمرة الحالي والضوابط التي سيتم العمل بها في موسم الحج المقبل". 

واكد رئيس الهيئة ان" حصة العراق من الحجاج ستعود الى وضعها الطبيعي قبل جائحة كورونا، فيما ستكون جميع الاعمار مشمولة بالحج".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف