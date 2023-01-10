تسجيل 73 ألف حالة طلاق خلال عام واحد في العراق

أربيل ( كوردستان 24 ) -سجلت 73 ألف حالة طلاق في العراق العام الماضي ، ووفقا للارقام المسجلة مقارنة بالاعوام السابقة النسبة في إرتفاع مستمر .

نشرت وكالة فرانس بريس أرقاما بخصوص حالات الطلاق في العراق العام الماضي والتي بينت إرتفاعا كبيرا مقارنة بالاعوام السابقة ، حيث كانت نسبة الطلاق في عام 2015 لغاية 2021 ( 54 ) حالة لكن هذا الرقم أرتفع بشكل كبير في عام 2022 ليصل الى 73 ألف حالة و 4 ألاف حالة بدون عقد قانوني .

وتنوعت أسباب الطلاق حسب تقرير فرانس بريس بين عدم وجود فرص عمل وإنتشار البطالة وغلاء المعيشة وأزمة السكن .