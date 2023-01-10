ارتفاع غير مسبوق لسعر الدولار في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 160000 دينار عراقي

100 يورو = 167.000 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني = 193.500 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 8500 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 3900 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2030 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 480.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 420.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 360.000 دينار عراقي