اقتصاد

إحصائية 2022| سياحة كوردستان تُنفّذ مشاريع بنحو 3 مليار دينار في 4 مناطق

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أنابيب معدنية أثناء تحضيرها للمشاريع الخدمية- عن صفحة وزارة السياحة والبلديات
أنابيب معدنية أثناء تحضيرها للمشاريع الخدمية- عن صفحة وزارة السياحة والبلديات
کوردستان وزارة السياحة والبلديات إقليم كوردستان زاخو كرميان رابرين سوران أربيل مشاريع خدمية

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وزارة السياحة والبلديات في إقليم كوردستان، الثلاثاء، أنها نفّذت عدة مشاريع خدمية بنحو ثلاثة مليار دينار، في 4 إداراتٍ مستقلّة خلال عام 2022.

وقالت الوزارة في صفحتها على الفيسبوك، إنها نفّذت 68 مشروعاً ضمن قطاعات البلدية والمياه والصرف الصحي والسياحة، بتكلفةٍ قُدِّرت بـ مليارين و960 مليون و607 آلاف و050 دينار.

وتوزّعت المشاريع المنّفذة على إدارة كرميان بـ 29 مشروعاً، ورابرين 14 مشروعاً، وسوران 15 مشروعاً، إضافةً إلى 10 مشاريع في زاخو.

وأكّدت الوزارة في بيانها الذي تابعته كوردستان 24،  أن تلك المشاريع "كان لها أثر في تحسين مستوى الخدمات في تلك المناطق".

في غضون ذلك، لفتت الوزارة إلى أن تكلفة إنجاز المشاريع آنفة الذكر، اعتمدت على عائدات المؤسسات التابعة لوزارة البلديات والسياحة.

 وأشارت إلى وجود "عددٍ من المشاريع الأخرى التي نفّذتها حكومة إقليم كوردستان بشكلٍ منفصل عن عائدات الوزارة"، موضّحةً أن ذلك "يعني أن عدد المشاريع المنجزة خلال عام 2022 أكثر من العدد المذكور".

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