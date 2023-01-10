يحيى رسول: داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة ولا قدرة لديه لمجابهة القوات العراقية

أربيل (كوردستان24)- قال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، ان تنظيم داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة ولا يملك القوة كالسابق، مؤكدا في الوقت نفسه أن مسلحي التنظيم المتشدد، غير قادرين على مجابهة القوات المسلحة العراقية.

وقال يحيى رسول لكوردستان24، ان "تنظيم داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة، عبر شن هجمة هنا وأخرى هناك، وهو لا يمتلك القوة كالسابق، بل لم يبق منه سوى فلول، لاقدرة لديها لمجابهة القوات العراقية".

وأشار رسول الى أن هجمات التنظيم تتركز في المناطق ذات الفراغات الأمنية، ولا يمكنه القيام بنشاطات داخل مراكز المدن".

وتأتي تصريحات رسول في وقت يواصل فيه مسلحو داعش، شن هجمات في مناطق مختلف من العراق، وخصوصا في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.