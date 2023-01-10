أول عقوبة إعدام في عهد بايدن.. هل سينجو "الذئب المنفرد" من الحُكم؟

أربيل (كوردستان 24)- يواجه مواطنٌ أمريكي متعاطفٌ مع تنظيم داعش، محاكمةً قد تفضي بأول عقوبة إعدام في عهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد قتل 8 أشخاصٍ في نيويورك عام 2017.

وقال ممثلو ادعاء اتحاديون، الإثنين، أن سيفولو سايبوف المتهم بقتل الأشخاص على طريق دراجات في مانهاتن، متعاطف مع داعش ونفذ الهجوم لإرضاء التنظيم.

وأضافوا أن المتهم "اختار عيد الهالوين لاعتقاده بوجود عدد كبير من الناس في الشوارع، وخطط أيضاً لضرب جسر بروكلين".

في غضون ذلك، قال مساعد المدعي العام الأمريكي، ألكسندر لي، أمام هيئة المحلفين، إن "سايبوف ترك وراءه ساحة دمار ورعب، عندما استخدم شاحنة مستأجرة كسلاح ودهس أشخاصاً في 31 أكتوبر تشرين الأول 2017".

ولفت ممثلو الادعاء أن "سايبوف بدأ البحث عن داعش على الإنترنت عام 2014 وكان بحوزته سكاكين مُسننة يوم الهجوم، وأعلن بفخر أنه فعل ذلك من أجل التنظيم".

ويواجه سايبوف لائحة اتهام تضم 28 اتهاماً، منها القتل العمد وتقديم الدعم المادي لتنظيم داعش، لكنه دفع بأنه غير مذنب.

من جانبه، توقّع القاضي فيرنون بروديريك من المحكمة الجزئية الأمريكية بمانهاتن، استمرار المحاكمة لنحو ثلاثة أشهر.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية للقاضي في سبتمبر أيلول، أنها تعتزم المطالبة بعقوبة الإعدام لسايبوف، وبهذا تكون أول محاكمة اتحادية تستهدف عقوبة الإعدام بعهد بايدن.

وفي حال إدانته، يمكن أيضاً أن يُحكم على سايبوف بسجنٍ مؤبد دون إفراجٍ مشروط.

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