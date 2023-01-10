فرنسا| "دواء السكري القاتل".. القضاء ينظر في فضيحة 33 عاماً من خداع المرضى

أربيل (كوردستان 24)- تنظر محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس، في فضيحة عقار "ميدياتور" الذي تسبب بمقتل مئات المرضى، حيث يتوقع أن تستمر المحاكمة 6 أشهر.

وطُرِح الدواء المضاد للسكري، إلى الأسواق عام 1976، لكنه كان يوصف كذلك بطريقة خاطئة كقاطع للشهية حتى عام 2009.

وتسبب ميدياتور بآثار جانبية كثيرة لدى آلاف المرضى الذين يعانون من أمراض قلبية أو رئوية، وأفضى أحيانا إلى الوفاة.

ووُصِف هذا العقار الذي أنتجته مختبرات سيرفييه الفرنسية، لنحو 5 ملايين شخص خلال فترة تسويقه الممتدة على 33 عاماً.

وكانت محكمة البداية أدانت الشركة المصنِّعة ومسؤولها الثاني، فيليب سيتا، بتهمة الخداع وإلحاق الإصابات بطريقة غير متعمدة.

وفرضت على المختبرات غرامة قدرها 2.7 مليون يورو وحُكِم على "سيتا" بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها 90600 يورو.

كما حُكِم على المجموعة كذلك بدفع أكثر من 183 مليون يورو كعطل وضرر للضحايا.

ورأت محكمة باريس الجنائية يومها أن مختبرات سيرفييه "كانت تملك اعتباراً من عام 1995 ما يكفي من العناصر لإدراك المخاطر المميتة" المرتبطة بميدياتور.

وادّعى أكثر من 7500 طرف بالحق المدني في إطار هذه القضية، وسيُدلي نحو 50 منهم بإفادتهم أمام المحكمة على مدى 4 أيام نهاية فبراير شباط القادم.