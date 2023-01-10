سیاسة

قوات سوريا الديمقراطية تضبط مخزن أسلحة بريف الحسكة

author_image سوار أحمد
سوریا قوات سوريا الديمقراطية تنظيم داعش مخزن

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها ضبطت مخزنًا كبيرا للأسلحة والمعدات العسكرية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، وذلك بعد أيام من انتهاء حملتها الأمنية ضد تنظيم داعش.

وضمن إطار العمليات الأمنية اللاحقة لعملية "صاعقة الجزيرة"، ضبطت قوات سوريا الديمقراطية، المخزن في قرية القيروان بريف ناحية تل حميس بمدينة الحسكة.

وأفادت غرفة عمليات "العزم الصلب"، التابعة للتحالف الدولي في سوريا والعراق عبر "تويتر"، إن “شركاءنا يواصلون حرمان تنظيم داعش من النفوذ والموارد التي يحتاجونها لتنفيذ هجمات إرهابية".

ونشرت "سوريا الديمقراطية" في بيان، ان المخزن يتكون من أعداد كبيرة من الأحزمة والعبوات الناسفة والقنابل الموقوتة وبنادق من طراز "كلاشنكوف” (Ak-47) وذخيرة ومواد متفجرة "سي فور".

ويأتي ضبط المخزن بعد انتهاء عملية صاعقة الجزيرة في 7 من كانون الثاني الحالي، والتي استمرت ثمانية أيام.

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