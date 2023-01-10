فرض الضرائب على الدجاج المستورد لحماية الإنتاج المحلي

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان جملة قرارات لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة تسويق المنتجات المحلية في الداخل والخارج ودعم المشاريع الزراعية. أهمها مناقشة الضرائب المفروضة على منتجات الدجاج المستوردة وتسويق المنتجات المحلية المماثلة في الأسواق الخارجية. والقرارات الصادرة هي:

اولا: تم اتخاذ القرار بدراسة موضوع فرض الضرائب على الدجاج المستورد بشكل يتوافق مع واقع الانتاج في اقليم كوردستان ويحمي الانتاج المحلي مع مراعاة زيادة انتاج مشاريع الدواجن التي تعمل حاليا وعددها اكثر من 1800 مشروع مرخص.

ثانياً: تم اتخاذ القرار بتوجیه‌ كتاب إلى وزارة المالية والاقتصاد للتأكيد على عدم السماح باستيراد بيض التفريخ بأي شكل من الأشكال ، إلا من خلال تلك المشاريع الحاصلة على ترخيص من الوزارة.

ثالثا: تم اتخاذ بالعمل مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لتسويق منتجات الدجاج والبيض المحلية من قبل الوزارات المعنیة والتي يتم فيها تحضير الاطعمة وتشكل لحوم الدجاج كجزء من الغذاء وخاصة وزارات العمل والشؤون الاجتماعية، والداخلية، الصحة، البشمركة، والتعليم العالي، والتربیة، لاتخاذ قرار قبل تجديد عقودهم مع الجهات التي تزودهم بالطعام، واسترجاع المنتجات المحلية من لحوم الدجاج من مزارع الدواجن والمجازر المحلیة واستخدامها.

رابعا: تم اتخاذ القرار بعقد اجتماع مع شركة دانة غاز لتوفير الغاز اللازم لمشاريع الدواجن ودعمها لخفض تكاليف الوقود.

خامسا: تم اتخاذ القرار بتوجیه كتاب الى وزارة الداخلية بخصوص اعادة تفعيل لجان تحديد المنتجات في المحافظات والادارات المستقلة لمتابعة احتياجات المحافظات والادارات المستقلة وتوازنها واحتياجات السوق المحلية ، وتحديد الواردات.

سادساً: عمل دراسة حول إقامة مشاريع لحوم الدواجن بحيث تكون مستقبلاً ضمن خطة بناء مشاريع لحوم الدواجن كي لا تضر بأصحاب مشاريع الدواجن.

سابعا: تم اتخاذ القرار بقيام فريق برئاسة الوزارة بزيارة وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية من اجل اعادة تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارتي، لا سیما تسويق منتجات الدواجن المحلية ومشاريع الدواجن التي تعتبر منتجا صحيا واكثر طلبا في مناطق وسط وجنوب العراق وحل المشاكل والمعوقات وازالة الروتين ومراجعة نقاط المذكرة المشتركة بين الجانبين.