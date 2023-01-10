فرع المركزي العراقي في كوردستان يصدر تعليمات جديدة إلى شركات الصرافة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه البنك المركزي العراقي فرع إقليم كوردستان - أربيل اليوم الثلاثاء تعليمات إلى شركات التوسط الخاصة ببيع وشراء العملات الأجنبية العاملة في الإقليم.

وقال فرع البنك المركزي في بيان إنه يجب على كل شركات الصرافة زيارة البنك المركزي العراقي/ فرع إقليم كوردستان/ أربيل، والبنك المركزي للإقليم/ السليمانية حتى تاريخ 1/3/2023، لغرض تنفيذ والتأقلم مع التعليمات الخاصة بالموضوع أعلاه والإسراع بتقديم طلبات الاندماج ضمن الفئات (A,B)".

وأضاف أنه "بعد تاريخ 1/3/2023، فإن كل شركة لم تقم بالتأقلم مع التعليمات أعلاه سيتم غلقها نهائياً وتسحب إجازة العمل السابقة لها، ويتم إلغاؤها".

ودعا فرع البنك المركزي في بيانه إلى تزويده بطلبات الشركات في الإقليم لغرض التسجيل والترخيص حسب التعليمات والقوانين النافذة.

وأشار إلى أن تلك التعليمات تأتي إشارة إلى كاتب حكومة إقليم كوردستان – العراق/ مجلس الوزراء/ رئاسة الديوان/ دائرة الشؤون الإدارية والمالية المرقم 119 المؤرخ في 5/1/2023 لغرض تنفيذ تعليمات البنك المركزي والعراقي وتأقلم الشركات مع (ضوابط رقم 1 لسنة 2022 لتنظيم عمل شركات الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المعدلة) والمعلقة بعملية اندماج الشركات ضمن الفئات (A,B).