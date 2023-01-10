منوعات

الحجاب متاح ضمن الزي الرسمي للخطوط الجوية البريطانية

author_image Kurdistan24 اربیل
العالم الحجاب العراق كوردستان 24 بريطانيا الخطوط الجوية البريطاينة مجتمع

أربيل (كوردستان 24 ) - لأول مرة منذ نحو عقدين، غيّرت الخطوط الجوية البريطانية زيها الرسمي، وكشفت عن زي جديد من تصميم المصمم البريطاني الشهير أوزوالد بواتينغ ، كما أعتمدت الخطوط الجوية البريطانية الحجاب كأحد الخيارات ضمن زيها الرسمي الجديد.

وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية زيها الرسمي وكشفت عن زي جديد من تصميم المصمم البريطاني الشهير أوزوالد بواتينغ على أن يبدأ المهندسون وأطقم العمليات الأرضية في الظهور بزيهم الجديد ربيع عام 2023، وترتدي أطقم الضيافة ووكلاء تسجيل الوصول زيّهم الجديد صيف العام نفسه.

ومنحت الخطوط الجوية البريطانية النساء فرصة الاختيار بين السراويل أو التنانير أو بدلات (جمبسوت) وكذلك الحجاب للمرة الأولى في تاريخ الشركة العريقة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف