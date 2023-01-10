الحجاب متاح ضمن الزي الرسمي للخطوط الجوية البريطانية

أربيل (كوردستان 24 ) - لأول مرة منذ نحو عقدين، غيّرت الخطوط الجوية البريطانية زيها الرسمي، وكشفت عن زي جديد من تصميم المصمم البريطاني الشهير أوزوالد بواتينغ ، كما أعتمدت الخطوط الجوية البريطانية الحجاب كأحد الخيارات ضمن زيها الرسمي الجديد.

وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية زيها الرسمي وكشفت عن زي جديد من تصميم المصمم البريطاني الشهير أوزوالد بواتينغ على أن يبدأ المهندسون وأطقم العمليات الأرضية في الظهور بزيهم الجديد ربيع عام 2023، وترتدي أطقم الضيافة ووكلاء تسجيل الوصول زيّهم الجديد صيف العام نفسه.

ومنحت الخطوط الجوية البريطانية النساء فرصة الاختيار بين السراويل أو التنانير أو بدلات (جمبسوت) وكذلك الحجاب للمرة الأولى في تاريخ الشركة العريقة.