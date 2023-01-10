سیاسة

الحلبوسي: ندعم ديوان الرقابة المالية الاتحادي لتحقيق أهدافه

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العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الثلاثاء إن السلطة التشريعية تدعم ديوان الرقابة المالية الاتحادية لتحقيق أهدافه.

وجاءت تصريحات الحلبوسي خلال زيارة تفقدية أجراها إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وفق بيان أصدره مكتبه الإعلامي.

وأضاف البيان أن الحلبوسي "اطلع على سير العمل وآخر نشاطات الديوان ودوره في الحفاظ على المال العام وتصويب الإجراءات الإدارية".

وترأس رئيس مجلس النواب اجتماعا للملاكات المتقدمة جرت فيه مناقشة آلية تعزيز دور الديوان في التصدي لكشف حالات الفساد ومكافحته، وأهم العقبات التي تؤثر سلباً في تأدية المهام الموكلة للديوان وسبل تجاوزها.

وأكد الحلبوسي، خلال الاجتماع، على دعم المجلس لديوان الرقابة المالية الاتحادي؛ من أجل إنجاح عمل هذه المؤسسة العريقة وتحقيق أهدافها، بحسب البيان.

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