السعودية تعتزم اصدار "سندات دولارية" على ثلاث شرائح

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم السعودية إصدار سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح اليوم الثلاثاء مستفيدة من الإقبال القوي من المستثمرين على إصدارات الديون الخليجية.

وذكرت تقارير اقتصادية عالمية أن المملكة تعتزم إصدار سندات بآجال خمس سنوات وعشر سنوات ونصف السنة و30 سنة لتمويل الأغراض العامة للموازنة.

وبلغ السعر الاسترشادي المبدئي نحو 140 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للأجل البالغ خمس سنوات ونحو 170 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للأجل البالغ عشر سنوات ونصف السنة وحوالي 210 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للشريحة ذات الأجل 30 سنة.

كان وزير المالية محمد الجدعان قد قال في ديسمبر كانون الأول إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستواصل انتهاز فرص دخول أسواق الديون العالمية في إطار استراتيجيتها لإدارة التزامات الديون.

وباعت المملكة سندات إسلامية وتقليدية بخمسة مليارات دولار في أكتوبر تشرين الأول وسط طلب قوي من المستثمرين، حسبما ذكرته رويترز.

وتم تعيين بي.إن.بي باريبا وسيتي وجولدمان ساكس انترناشونال وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد بنك لتنسيق الطرح عالميا وإدارة دفتر الاكتتاب في الطرح الأحدث. وستشارك شركة الأهلي كابيتال في الإصدار.

واستفاد عدد من المصدرين بالخليج من تحسن المعنويات لدخول الأسواق هذا العام واجتذبوا دفاتر اكتتاب قوية.