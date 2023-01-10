اقتصاد

مجلس الوزراء العراقي يتخذ قراراً جديداً بشأن الدولار ويقر الخطة الزراعية الشتوية

كذلك وافق مجلس الوزراء على تطبيق خطة إستراتيجية لمعالجة الاختناقات المرورية
author_image Kurdistan24 اربیل
العراق

أربيل (كوردستان 24)- اتخذ مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء عدة قرارات وبضمنها ما يتعلق بسعر الدولار الذي سجل ارتفاعاً جديداً أمام العملة المحلية.

وقال مجلس الوزراء في بيان إنه قرر في جلسته اليوم إلزام الجهات الحكومية كافة ببيع السلع والخدمات بالدينار العراقي وفق سعر الصرف الرسمي والبالغ (1470) ديناراً للدولار الواحد.

كما أقر مجلس الوزراء الخطة الزراعية الشتوية للموسم الحالي لتبلغ المساحة الكلية المزروعة على المياه مليونين ونصف المليون دونم.

كذلك وافق مجلس الوزراء على تطبيق خطة إستراتيجية لمعالجة الاختناقات المرورية في بغداد والمحافظات.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف