مجلس الوزراء العراقي يتخذ قراراً جديداً بشأن الدولار ويقر الخطة الزراعية الشتوية

أربيل (كوردستان 24)- اتخذ مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء عدة قرارات وبضمنها ما يتعلق بسعر الدولار الذي سجل ارتفاعاً جديداً أمام العملة المحلية.

وقال مجلس الوزراء في بيان إنه قرر في جلسته اليوم إلزام الجهات الحكومية كافة ببيع السلع والخدمات بالدينار العراقي وفق سعر الصرف الرسمي والبالغ (1470) ديناراً للدولار الواحد.

كما أقر مجلس الوزراء الخطة الزراعية الشتوية للموسم الحالي لتبلغ المساحة الكلية المزروعة على المياه مليونين ونصف المليون دونم.

كذلك وافق مجلس الوزراء على تطبيق خطة إستراتيجية لمعالجة الاختناقات المرورية في بغداد والمحافظات.