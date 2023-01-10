بغداد ترسل سلفة الـ400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أفاد رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى اليوم الثلاثاء بأن الحكومة الاتحادية سترسل سلفة الـ400 مليار دينار إلى الإقليم.

وقال عيسى في تصريح خاص لكوردستان 24 إن "بغداد سترسل مبلغ الـ400 مليار دينار إلى الإقليم". ولم يحدد عيسى موعداً لإرسال مبلغ السلفة.

وصوّت مجلس الوزراء العراقي أواخر العام الماضي على إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين.

وفي منتصف حزيران يونيو 2021، توصلت حكومة إقليم كوردستان إلى اتفاق مالي مع بغداد يقضي بإرسال جزء من المستحقات المالية إلى الإقليم.

ويلزم الاتفاق الذي توصلت إليه أربيل وبغداد، الحكومة الاتحادية بإرسال 200 مليار دينار شهرياً كسلفة على أن يتم استقطاعها من الإقليم وفق نظام المقاصة.