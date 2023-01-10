روسيا تدفع بقواتها في هجوم على سوليدار الأوكرانية ضمن حملتها نحو دونباس

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤولون من كييف اليوم الثلاثاء إن القوات الأوكرانية تواجه موجات من هجمات القوات الروسية على بلدة سوليدار الصغيرة المنتجة للملح، في ظل سعي موسكو إلى تحقيق أول انتصار كبير لها في الشرق منذ أشهر.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية ومجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الآن مسيطرة على أغلب البلدة بعد التقدم الذي أحرزته في الأيام الأربعة الماضية.

وسيمنح الاستيلاء على سوليدار الأفضلية للقوات الروسية في ظل قتالها للاستيلاء على مدينة باخموت، على بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب الغربي.

وتتكبد قوات الطرفين خسائر فادحة هناك في بعض من أشرس المعارك منذ الهجوم روسيا على أوكرانيا قبل نحو 11 شهرا.

وتقع باخموت على خط إمداد استراتيجي بين منطقتي دونيتسك ولوهانسك اللتين تتألف منهما دونباس، أهم منطقة صناعية في أوكرانيا. ومن شأن السيطرة على باخموت منح روسيا منطلقا للتقدم نحو مدينتين أكبر، كراماتورسك وسلوفيانسك.

وقالت المخابرات البريطانية في إفادة "تسعى روسيا على الأرجح من خلال محورها في سوليدار إلى تطويق باخموت من الشمال وتعطيل خطوط التواصل الأوكرانية".

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي المصور أمس الاثنين إن باخموت وسوليدار صامدتان على الرغم من الدمار الواسع النطاق.

وأشار إلى تجدد القتال واحتدامه في سوليدار، حيث قال إنه لا حوائط قائمة وإن الأرض مغطاة بجثث الروس.

ولم تذكر وزارة الدفاع الروسية سوليدار أو باخموت في إفادة إعلامية أمس الاثنين.

*موجات الهجمات