التحالف الدولي: مستمرون في التنسيق والتعاون مع البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء استمراره في عملية التنسيق والتعاون مع وزارة البيشمركة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد وفد من التحالف الدولي مع نائبي رئيس أركان وزارة البيشمركة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان إن نائبي رئيس الأركان في الوزارة عقدا اجتماعاً مع عدد من وفد من التحالف الدولي ضم الكولونيل فالكوفر نائب رئيس الفريق الاستشاري لقوات التحالف في إقليم كوردستان وعدداً من ضباط التدريب التابعين للتحالف الدولي.

وجرى في الاجتماع، الذي حضره ممثلو قيادة الوحدتين 70 و80 وقادة الفرق، التباحث بشأن شؤون وزارة البيشمركة وسبل إجراء العمليات التدريبية لمنتسبي الفرق وضباطها.

كذلك تم تسليط الضوء على التنسيق والتعاون بين وزارة البيشمركة وقوات التحالف في العراق وإقليم كوردستان، وفق ما جاء في البيان.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول أيضاً خطوات البيشمركة في الإصلاح ومعالجة أي خلل بهذا الصدد. هذا وجدد وفد التحالف الدولي تأكيده على مواصلة التنسيق والتعاون مع البيشمركة، معرباً عن أمله في الشروع بعملية الإصلاح في وزارة البيشمركة بأسرع وقت.