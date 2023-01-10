النزاهة تداهم المصرف العقاري بالديوانية وتعتقل مديره بتهمة اختلاس ملياري دينار

أربيل (كوردستان 24)- تمكنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ مذكرة قبض بحق مدير أحد المصارف الحكوميَّة في الديوانية، لتورطه باختلاس مبلغ يقدر بملياري دينار.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بتلقي مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة معلومات عن جريمة اختلاس في أحد المصارف الحكومية في المحافظة، وبعد التحري والتقصي واستصدار مذكرة قبض بحق المتهمين، تمكن فريق من المكتب من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير المصرف العقاري في الديوانية.

وأشارت إلى أن المتهم مسؤول عن اختلاس مبلغ يقدر بـ(١.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار من المصرف.

وتابعت الدائرة موضحة أن العمليَّة، التي نفذت استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، أسفرت أيضاً عن إلقاء القبض على معاون مدير المصرف ومسؤول القاصة الحصينة فيه؛ لاشتراكهما في عمليَّة الاختلاس، فضلاً عن ضبط المبرزات التي لها مساس بالجريمة.

وأضافت إنَّه تم تدوين أقوال المتهمين وتنظيم محضر أصوليٍّ، وعـرضـه بصحبة المبرزات والمتهمين عـلى قاضي الخفر في محكمة تحقيق الديوانية المختصة بقضايا الفساد؛ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق.