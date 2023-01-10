سیاسة

أردوغان للسوداني: "القضاء" على العمال الكوردستاني من مصلحة العراق

أعرب أردوغان خلال الاتصال الهاتفي عن ثقته بأن "التعاون الثنائي والإقليمي سيتعزز في جميع المجالات خلال الفترة المقبلة"
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ترکیا العراق السوداني أردوغان

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن "القضاء" على حزب العمال الكوردستاني من مصلحة العراق.

وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية أن أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع السوداني، جرى خلاله بحث العلاقات التركية العراقية والقضايا الإقليمية.

وأعرب أردوغان خلال الاتصال الهاتفي عن ثقته بأن "التعاون الثنائي والإقليمي سيتعزز في جميع المجالات خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن بلاده تولي "أهمية كبيرة لسلام العراق واستقراره وسلامة أراضيه".

وقال أردوغان إن إنهاء وجود حزب العمال الكوردستاني على الأراضي العراقية يمثل "ضرورة لمصالح الأمن القومي" بالنسبة للعراق.

وفي وقت لاحق، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عن تفاصيل المحادثة الهاتفية، مشيراً في بيان له إلى أن الجانبين ناقشا "سبل تنمية التعاون الاقتصادي، والجهود المتبادلة لضبط الحدود المشتركة، والتنسيق لملاحقة المجاميع الإرهابية في الحدود المشتركة بين البلدين".

وجاء في البيان "جدّد أردوغان دعوة رئيس مجلس الوزراء، إلى زيارة رسمية للجمهورية التركية، فضلاً عن توجيه الدعوة إلى سيادته لحضور منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

وجرى خلال الاتصال البحث في تأمين حصة العراق من مياه دجلة والفرات، واستمرار التعاون في المجال التجاري والاستثمار ومشاركة الشركات التركية في مشاريع البنى التحتية والإعمار بالعراق، كما تم التطرق إلى الربط السككي بين ميناء الفاو في البصرة والأراضي التركية، بحسب البيان.

وأكد السوداني أنه سيلبي الدعوة الرسمية لزيارة تركيا في "أقرب فرصة متاحة"، وفق تعبير البيان.

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