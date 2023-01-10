ملا بختيار يتعهد باعتزال السياسة إذا ثبُت امتلاكه فندقا ومستشفى في الأردن

أربيل (كوردستان 24)- تعهد القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار باعتزال السياسة إذا أثبت أي شخص أنه يملك فندقا أو مشروعا تجاريا كبيراً كان أو صغيراً في الأردن أو أي مكان آخر.

وجاءت تعهدات ملا بختيار على لسان سكرتيره الصحفي بعدما أشار البرلماني عن كتلة التغيير في برلمان كوردستان علي حمه صالح في تعليق له على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن عضو المجلس السياسي الأعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني "يملك فندقاً ومستشفى في الأردن".

ورد السكرتير الصحفي لملا بختيار على البرلماني علي حمه صالح بالقول "إذا أثبت أي شخص أن السيد الملا بختيار بنفسه أو من خلال زوجته... يملك مشروعاً تجارياً كبيراً كان أو صغيراً أو متوسطاً، أو بأي شكل آخر، فإنه بالتأكيد سيتخلى أمام شعبنا عن السياسة إلى الأبد".

وأضاف "اعتباراً من الآن ولغاية يوم غد، إذا لم يقدم علي حمه صالح اعتذاره فسترفع عليه شكوى قانونية".