سیاسة

الجمعية البرلمانية الآسيوية تبت باستمرار العراق نائباً لرئيسها

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العراق

أربيل (كوردستان 24)- قررت الجمعية البرلمانية الآسيوية في جلستها الختامية، استمرار العراق نائباً لرئيس الجمعية، ورئيساً للجنة الشؤون السياسية.

وذكر بيان أصدره مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، أن الجمعية اتخذت عدة قرارات ضمن أربع لجان بعد أن تم التصويت والمصادقة عليها.

واختتمت الجمعية اليوم أعمال جلستها الثالثة عشرة، والتي عقدت في ولاية انطاليا التركية.

وتضم الجمعية 44 برلمانا عضوا، و14 برلمانا مراقبا، و10 منظمات مراقبة تجتمع بشكل دوري.

وشارك الوفد العراقي برئاسة المندلاوي، وعضوية النواب عدنان فيحان وعبد الكريم عبطان وعمر صالح في اجتماعات وأعمال الجمعية ورئاسة لجنة الشؤون السياسية، فضلا عن لقاء عدد من ممثلي الوفود البرلمانية المشاركة.

 

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