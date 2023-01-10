العامري للسفير الفرنسي: أمريكا تستخدم الدولار "سلاحاً لتجويع الشعوب"

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم الثلاثاء إن أمريكا تستخدم الدولار "سلاحاً لتجويع الشعوب".

جاء ذلك خلال لقائه السفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفالييه.

وذكر بيان أصدره مكتب العامري أن الجانبين بحثا "العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وبما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وباريس".

ودعا العامري الشركات الفرنسية الى "الاستثمار في العراق والمساهمة بتنفيذ المشاريع الكبيرة الخدمية والاستراتيجية التي من شأنها أن تطور البنى التحتية في العراق"، مبيناً أن "الاستثمار هو الحل الحقيقي للقضاء على البطالة وإيجاد فرص العمل".

وبشأن ارتفاع سعر الدولار، أوضح العامري أن "العراق يعاني غياب الاستقلال الاقتصادي بسبب وجود احتياطي البنك المركزي العراقي بالدولار في البنك الفيدرالي الأمريكي".

وقال إن "الجميع بات يعرف كيف يستخدم الأمريكان الدولار كسلاح لتجويع الشعوب، وها هم اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم".

هذا واكد شوفالييه أن الحكومة الفرنسية "تدعم الحكومة العراقية في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في البلاد"، مشيراً الى أن "الشركات الفرنسية ترحب بزيادة عملها بالعراق والمساهمة بإعمار وتطوير البنى التحتية فيه"، وفق البيان.