الحكومة اليمنية ترفع الدولار الجمركي 50 بالمئة

أربيل (كوردستان 24)- رفعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سعر صرف الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية 50 بالمئة اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وينطبق القرار فقط على جنوب اليمن الذي تسيطر عليه الحكومة وتقع به مدينة عدن الساحلية. وتسيطر جماعة الحوثي، التي لديها نظام صرف مختلف، على ميناء الحديدة، وهو نقطة الدخول الرئيسية للسلع في البلاد.

ويستورد اليمن معظم احتياجاته بعد أن أدت الحرب الناشبة منذ ما يزيد على سبع سنوات إلى انهيار اقتصادي جعل 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات.

وأظهرت وثيقة حكومية أن اجتماع مجلس الوزراء اليمني وافق على قرار رفع الرسوم من 500 ريال يمني إلى 750 ريالا في الثامن من يناير كانون الثاني.

ولا يزال السعر المعدل للدولار الجمركي أقل بكثير من سعر الصرف الحالي البالغ 1250 ريالا للدولار في عدن، مقر الحكومة المؤقت، حيث اندلعت احتجاجات على ارتفاع الأسعار وعدم دفع الأجور.

وقفزت أسعار الوقود والسلع الأولية الأخرى في عدن ومأرب اليوم عقب القرار. ويُعفى القمح والأرز والحليب والأدوية من الرسوم.

ويعتري الجمود الصراع في اليمن، إذ توقف القتال إلى حد بعيد، لكن كلا الطرفين فشلا في تجديد وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة.