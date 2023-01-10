‏ شرطة أربيل تعتقل شخصاً بحوزته 4000 "دولار ليبي"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة أربيل اليوم الثلاثاء عن اعتقال شخص بحوزته أربعة آلاف دولار مزيف.

‏وذكرت المديرية على صفحتها في فيسبوك أن المواطن من القومية العربية ويدعى (ك.ع.أ)، مشيرة إلى أنه كان يريد صرف المبلغ المزيف في السوق تحت ما يعرف باسم "الدولار الليبي".

وقالت المديرية إنها أحالت المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

وفي تشرين الأول أكتوبر 2022، اعتقلت الأجهزة المختصة التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان 28 شخصاً بتهمة ارتكاب جرائم التهديد والضرب والإساءة والترويج لما يعرف بالدولار الليبي والعملات المزيفة.

ومن بين المعتقلين 19 متهماً من إقليم كوردستان وستة سوريين وثلاثة آخرون من بغداد، حسبما جاء في البيان الذي أرفقت معه اعترافات مسجلة للمتهمين.