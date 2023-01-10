الذهب يتماسك قرب ذروة 8 أشهر بفعل ضعف الدولار وآمال إبطاء رفع الفائدة

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وظلت قريبة من أعلى مستوى في ثمانية أشهر، مدعومة بضعف الدولار وآمال في إبطاء وتيرة رفع الفائدة الأمريكية بعدما لم يقدم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول مزيدا من التوضيح حول مسار رفع الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1875.01 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أمس أعلى مستوى منذ التاسع من مايو أيار. وتراجعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة عند التسوية إلى 1876.5 دولار للأوقية.

ورغم ارتفاع الدولار، إلا أنه كان قريبا من أدنى مستوياته في سبعة أشهر، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ولم يعلق باول بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي خلال كلمة له في مؤتمر بالسويد حول استقلال البنوك المركزية، غير أن عضو مجلس محافظي المجلس ميشيل بومان قالت إنه سيتعين على المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمكافحة التضخم المرتفع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.56 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1076.91 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 1775.49 دولار للأوقية.