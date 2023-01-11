الصحة العالمية توصي المسافرين جوا بوضع الكمامات لمواجهة متحور جديد

أربيل (كوردستان24)- دعا مسؤولون في منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء، الدول إلى دراسة توصية بشأن ضروة ارتداء المسافرين جواً الكمامات خلال الرحلات الطويلة وذلك بعد الانتشار السريع لأحد متحورات فيروس كورونا.

ولم يتضح بعد إن كان المتحور "إكس بي بي 1.5" الأكثر نقلا للعدوى الذي بدأ يظهر بشكل متزايد في أوروبا سيتسبب في موجة عالمية جديدة من الإصابات.

وذكر مسؤولو المنظمة في إفادة صحفية أنه تم اكتشاف عدد صغير لكن متزايد من الإصابات بالمتحور "إكس بي بي 1.5"، في أوروبا.

وقالت كاثرين سمولوود، كبيرة مسؤولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إنه ينبغي نصح الركاب بوضع كمامات في الأماكن شديدة الخطورة مثل الرحلات الطويلة، مضيفة أنه "يجب أن تكون هذه توصية للمسافرين القادمين من أي مكان ينتشر فيه مرض كوفيد-19 على نطاق واسع".

وقال مسؤولو الصحة إن المتحور "إكس بي بي 1.5"، الأسرع نقلا للعدوى من السلالة أوميكرون، يمثل 27.6 % من الإصابات في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في السابع من كانون الثاني/يناير.

ولم يتضح بعد إن كان المتحور الجديد سيتسبب في موجة عالمية جديدة من الإصابات. ويقول الخبراء إن اللقاحات الحالية ما زالت توفر حماية من الأعراض الشديدة ودخول المستشفيات والوفاة.

وأصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها الثلاثاء توصيات للرحلات الجوية بين الصين والاتحاد الأوروبي بما في ذلك "إجراءات غير دوائية للحد من انتشار الفيروس، مثل وضع الكمامة واختبار المسافرين، وكذلك مراقبة مياه الصرف كأداة إنذار مبكر للكشف عن المتحورات الجديدة".