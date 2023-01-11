أحمد العيساوي: بغداد وأربيل ستتوصلان الى اتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة

أربيل (كوردستان24)- قال القيادي في تيار الحكمة، أحمد العيساوي، ان الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كوردستان، ستتوصلان الى اتفاق نهائي، خلال الأيام المقبلة.

وقال العيساوي خلال مشاركته في برنامج، لكوردستان 24، ان رواتب منتسبي البيشمركة والموظفين الآخرين في الإقليم، تم تضمينها في قانون الموازنة المالية العامة.

وأضاف ان عددا من جولات المحادثات، جرت بين وفد الإقليم والمسؤولين في بغداد، مؤكدا أن الطرفين سيتوصلان الى اتفاق نهائي حول كافة النقاط الخلافية، خلال الأيام المقبلة.

وأكد العيساوي أن وفد إقليم كوردستان المفاوض، سيزور بغداد خلال الأيام المقبلة، لحل كافة القضايا الخلافية العالقة.

وأشار الى ان "الحكومة الحالية عازمة على حل جميع المشاكل مع أربيل، بما في ذلك قضية الموازنة المالية، وخلال وقت قريب، وأعتقد أن حصة الإقليم ستتراوح بين 12 بالمئة، الى 17 بالمئة، ومن الممكن أن يتفق الطرفان على نسبة 15 بالمئة كاتفاق نهائي".

وطوال السنوات الماضية، لم تتمكن أي حكومة عراقية من حل الملفات الخلافية مع الإقليم، وأهمها ملف النفط ورواتب البيشمركة والموظفين وحصة الإقليم في الموازنة المالية العامة.