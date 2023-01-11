المرة الأولى في 2023.. إسبانيا تعيد امرأتين و13 طفلا من سوريا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت إسبانيا يوم الثلاثاء في بيان، إعادة امرأتين إسبانيتين و13 طفلا من مخيم خاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث يُحتجز عدد من زوجات وأرامل وأطفال المتهمين بانتمائهم لتنظيم داعش.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الإسبانية أن "الحكومة أعادت للتو امرأتين و13 قاصرا إسبانيا من مخيمات النازحين السوريين".

وأضاف البيان أنه قُبض على المرأتين لدى وصولهما، وستقفان أمام قاضٍ في المحكمة الوطنية، أعلى محكمة جنائية في إسبانيا، فيما أوضح متحدث باسم المحكمة أنهما ستمثلان أمام المحكمة صباح غد، الأربعاء، بتهم تتعلق بالإرهاب.

ونُقل الأطفال الـ13 إلى رعاية الخدمات الاجتماعية في مدريد، بحسب البيان.

ويعيش في مخيمي "الهول" و"روج" نحو 56 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 18 ألفا منهم سوريون، وحوالي 28 ألفا من العراق، وأكثر من عشرة آلاف من حوالي 60 دولة أخرى، 60 بالمئة منهم أطفال.

وفي عام 2022، أعيد 517 طفلا وامرأة من مخيمَي "الهول" و"روج" من قبل 12 دولة، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 60 بالمئة مقارنة بعام 2021، و84 بالمئة من عام 2020.