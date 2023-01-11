أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 159800 دينار عراقي

100 يورو = 171.500 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني = 194.000 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 8500 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 3850 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2031 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 480.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 425.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 365.000 دينار عراقي