فرنسا| إصابة 6 أشخاص في هجومٍ بالسكين داخل محطة قطارات

أربيل (كوردستان 24)- أُصيب عددٌ من الأشخاص في محطة "غار دو نور" للقطارات بالعاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، في هجومٍ نفّذه رجلٌ مسلّح بسكين.

ونقلت وسائل إعلامٍ محلية،عن الشرطة الفرنسية قولها، إن الهجوم أسفر عن إصابة ستة أشخاص، مؤكّدةً أن الشرطة "تمكّنت من تحييد المهاجم".

في غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن "حصيلة عملية الطعن في محطة القطار شمالي باريس، بلغت 6 جرحى".

وأثنى دارمانان على جهود الشرطة الفرنسية في السيطرة على الوضع، وغرّد على تويتر، "شكراً للقوى الأمنية للاستجابة الشجاعة والفاعلة".

من جهتها، قالت وسائل إعلام رسمية إن "منفذ هجوم محطة الشمال بباريس نُقِل للمستشفى بعد إطلاق الشرطة الفرنسية النار عليه".

في المقابل، أعلنت شركة القطارات الفرنسية عودة الحركة لطبيعتها في محطة قطارات الشمال بباريس بعد حادثة الطعن.

وتستقبل محطة "غار دو نور" رحلات مختلفة من الضواحي ومناطق فرنسية أخرى، فضلاً عن رحلات دولية، بين باريس وبروكسل، وبين باريس ولندن.