الأنواء الجوية: أمطار جديدة وارتفاع في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحوا، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع قطع من الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلا عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة ، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وتابع، أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة وتساقط الثلوج في اقسامها الجبلية ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون وعدية احياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".