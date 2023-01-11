مسرور بارزاني يجتمع مع عبد اللطيف رشيد في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بعد ساعاتٍ من وصوله العاصمة العراقية بغداد في زيارةٍ رسمية.

ووصل مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، على رأس وفدٍ حكوميٍ رفيع المستوى، في أول زيارةٍ له منذ إعلان الحكومة العراقية الجديدة.

إقرأ أيضاً: مسرور بارزاني يصل بغداد على رأس وفد حكومي

ومن المتوقّع أن يناقش مسرور بارزاني خلال هذه الزيارة، جملة من الملفات، في مقدمتها حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد بموجب الدستور والمنهاج الوزاري، إضافة إلى تقوية العلاقة والتعاون بين الجانبين لمواجهة التحديات في البلاد على كافة الأصعدة.

وفي مستهلّ زيارته، التقى رئيس حكومة كوردستان مع رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، بحث خلاله الجانبان عدداً من الملفات المشتركة بين أربيل وبغداد.

ومن المقرر أن يُكمل رئيس حكومة كوردستان سلسلة لقاءاته باجتماعين آخرين، مع رئيسي مجلس النواب العراقي، ومجلس القضاء الأعلى.