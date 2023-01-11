وفد إقليم كوردستان يجتمع مع وفدٍ من الحكومة الاتحادية ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع وفدٌ حكومي من إقليم كوردستان، الأربعاء، مع وفدٍ من الحكومة الاتحادية، ناقش خلاله الجانبان القضايا المشتركة بين أربيل وبغداد.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وصل اليوم الأربعاء، على رأس وفدٍ حكوميٍ رفيع المستوى إلى بغداد، وأجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين عراقيين.

وضمَّ وفد حكومة كوردستان وزيري المالية والاقتصاد، الكهرباء والموارد الطبيعية، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، ومدير مكتب رئيس الوزراء، وممثل حكومة الإقليم ببغداد.

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بينما ضمَّ وفد الحكومة الاتحادية، وزراء التخطيط، النفط، المالية، الإعمار والإسكان، إضافةً لرئيس ديوان الرقابة المالية، ومسؤول المنافذ الحدودية، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ورئـيـس الـدائرة القانونيـة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومدير عام شركة سومو.

وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بشأن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023، والتأكيد على سرعة حسمها، ليتسنى تنفيذ الخطط الاستراتيجية، والبرامج والمشاريع في مجال الخدمات والاقتصاد والاستثمار، وغيرها من الملفات.

كما تباحث الوفدان عدداً من القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، لاسيما ما يتعلق بقانون النفط والغاز، والتأكيد على حلّها وفقاً للدستور.