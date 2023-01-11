بيان لحكومة إقليم كوردستان يعلن تفاصيل اجتماع مسرور بارزاني والسوداني

أربيل (كوردستان 24)- أعلن بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء عن تفاصيل اجتماع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد.

وأضاف البيان أن الاجتماع شهد تأكيداً متبادلاً على أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور والمنهاج الوزاري.

وأشار رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى أن هناك سبلاً عديدة لحل المشاكل إذا ما توفرت النية بشأن ذلك، وقال: "لدينا اتفاق الأطراف السياسية والمنهاج الوزاري الحكومي لحل تلك المشاكل العالقة".

من جانبه، جدد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي التأكيد على الرغبة القوية في حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بما يصب في مصلحة المواطنين العراقيين كافة.

هذا واشتملت المناقشات بشكل رئيسي على الاستعدادات الجارية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، والتفاصيل المتعلقة بحصة إقليم كوردستان ومستحقاته المالية من الموازنة الاتحادية.

كذلك جرى بحث الخطوات اللازمة لإعداد مشروع قانون النفط والغاز، وفق ما جاء في الاتفاق السياسي للأطراف التي شكّلت الحكومة والبرنامج الوزاري.

واتفق الجانبان على ضرورة حل المشاكل والتوصل إلى حل لكل من الملفين المرتبطين بالموازنة العامة والنفط والغاز تحت مظلة الدستور.

كما جرت في الاجتماع مناقشة تنفيذ المادة 140 الدستورية، وضمان الحقوق الدستورية لقوات البيشمركة الكوردستانية لكونها جزءاً من المنظومة الدفاعية العراقية الاتحادية، فضلاً عن تطبيق اتفاق سنجار.