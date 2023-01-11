قاسم الأعرجي يترأس أول اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب خلال عام 2023

أربيل (كوردستان 24)- ترأس مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، أول اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب خلال عام 2023.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، إن "الأعرجي ترأس الاجتماع الأول لعام 2023، للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والذي ناقش الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان أن "الاجتماع ناقش ورقة المستشارية الخاصة بمسودة قانون مكافحة الإرهاب، ومقترح وزارة الخارجية العراقية المتعلق بمشاركة تجربة العراق في مجال إعادة تأهيل رعاياه القادمين من مخيم الهول مع مجلس وزراء الداخلية العرب".

وشدد الأعرجي وفقاً للبيان "على ضرورة مشاركة العراق لهذه التجربة في مثل هكذا محافل، لما يمتلكه من خبرة في مجال مكافحة الإرهاب، ولكونه المتصدي الأول لخطر الإرهاب في العالم، فضلاً عمّا قدمه من تضحيات".

وشهد الاجتماع أيضاً، "مناقشة استراتيجية الدعم المقدمة من مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة إلى العراق للسنوات الثلاث المقبلة، واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الصدد".