سیاسة

مسرور بارزاني وأحمد الصفدي يبحثان تعزيز العلاقات بين كوردستان والأردن

أشار رئيس الحكومة إلى العلاقة التاريخية وأواصر الصداقة التي تربط إقليم كوردستان بالمملكة الأردنية الهاشمية
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مسرور بارزاني وأحمد الصفدي
مسرور بارزاني وأحمد الصفدي
کوردستان كوردستان الأردن

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بغداد، اليوم الأربعاء وفداً برلمانياً أردنياً رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي.

وشهد اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين الأردن وإقليم كوردستان.

ونقل رئيس مجلس النواب الأردني تحيات ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني إلى رئيس الحكومة، مجدداً رغبة بلاده في توطيد العلاقات الشاملة مع إقليم كوردستان.

هذا وأشار رئيس الحكومة إلى العلاقة التاريخية وأواصر الصداقة التي تربط إقليم كوردستان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأكد استعداد إقليم كوردستان للارتقاء بالعلاقات في شتى المجالات مع الأردن.

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