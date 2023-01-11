وزيرة الهجرة الأوروبية لكوردستان 24: سنشدد إجراءاتنا لمنع تدفق المزيد من اللاجئين عبر الحدود

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزيرة الهجرة في الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون، اليوم الأربعاء، أن دول الاتحاد ستشدد من إجراءاتها لمنع تدفق المزيد من المهاجرين عبر الحدود.

وعقدت المفوضية الأوروبية الأربعاء أول اجتماع لها خلال العام الجديد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وناقشت فيه عدداً من القضايا والملفات ومنها "ملف الهجرة".

وقالت إيلفا جوهانسون في تصريحٍ لكوردستان 24، "سنشدد حدودنا بوجه المهاجرين خلال العام 2023"، مضيفةً أن "الباب سيبقى مفتوحاً أمام المهاجرين الأوكران فقط".

وأضافت أن "السويد التي تترأس منصب رئاسة هذه الدورة للاتحاد الأوروبي، ستنجح في حل أزمة منع تدفق اللاجئين".

وبحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الهجرة الأوروبية، فإنه وصل إلى أوروبا خلال عام 2022 أكثر من 186 ألف مهاجر، وفقد 2256 شخصاً لحياتهم أثناء محاولتهم العبور إلى دول الاتحاد.