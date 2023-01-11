الحلبوسي لمسرور بارزاني: هناك فرصة جيدة لحل المشاكل بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بغداد، اليوم الأربعاء 11 كانون الثاني (يناير) 2023، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وشهد الاجتماع، التباحث بشأن الوضع العام وآخر المستجدات والتطورات في العراق، إلى جانب مناقشة حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هناك فرصة جيدة لحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما تلك المتعلقة بمشروعي قانوني الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، والنفط والغاز الاتحادي.

هذا وأكد رئيس الحكومة على أهمية حل المشاكل العالقة، وخصوصاً الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ومستحقاته المالية من الموازنة الاتحادية، وإعداد مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، وتنفيذ المادة 140 الدستورية، وتأمين الحقوق الدستورية لقوات البيشمركة وتطبيق اتفاق سنجار.