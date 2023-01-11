سیاسة

الحلبوسي لمسرور بارزاني: هناك فرصة جيدة لحل المشاكل بين أربيل وبغداد

أكد رئيس الحكومة على أهمية حل المشاكل العالقة، وخصوصاً الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ومستحقاته المالية من الموازنة الاتحادية
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بغداد، اليوم الأربعاء 11 كانون الثاني (يناير) 2023، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. 

وشهد الاجتماع، التباحث بشأن الوضع العام وآخر المستجدات والتطورات في العراق، إلى جانب مناقشة حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هناك فرصة جيدة لحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما تلك المتعلقة بمشروعي قانوني الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، والنفط والغاز الاتحادي.

هذا وأكد رئيس الحكومة على أهمية حل المشاكل العالقة، وخصوصاً الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ومستحقاته المالية من الموازنة الاتحادية، وإعداد مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، وتنفيذ المادة 140 الدستورية، وتأمين الحقوق الدستورية لقوات البيشمركة وتطبيق اتفاق سنجار.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف