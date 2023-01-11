أمن

20 قتيلاً في تفجير انتحاري أمام الخارجية الأفغانية وسط كابول

author_image Kurdistan24 اربیل
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول بوزارة الإعلام الأفغانية إن 20 شخصا لقوا حتفهم اليوم الأربعاء نتيجة تفجير نفذه انتحاري أمام وزارة الخارجية في كابول.

وقال المسؤول بوزارة الإعلام التي تديرها طالبان إن المهاجم أراد دخول وزارة الخارجية لكنه لم يستطع.

وأضاف أن "20 شخصا قتلوا وأن كثيرين أصيبوا في الهجوم الانتحاري".

وأظهرت صورة للموقع أكدتها مصادر رسمية ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصابين أو قتلى خارج الوزارة وكانت قوات الأمن تتولى أمرهم.

وقال خالد زدران المتحدث باسم الشرطة إن الانفجار وقع نحو الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي. لكنه لم يقدم عددا للضحايا قائلا إن المسؤولين يحققون.

وتواجه الحكومة التي تديرها طالبان تمردا يشنه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية الذين استهدفوا الأجانب في مواقع معينة مثل السفارتين الروسية والباكستانية وفندق يرتاده رجال أعمال صينيون.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف