20 قتيلاً في تفجير انتحاري أمام الخارجية الأفغانية وسط كابول

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول بوزارة الإعلام الأفغانية إن 20 شخصا لقوا حتفهم اليوم الأربعاء نتيجة تفجير نفذه انتحاري أمام وزارة الخارجية في كابول.

وقال المسؤول بوزارة الإعلام التي تديرها طالبان إن المهاجم أراد دخول وزارة الخارجية لكنه لم يستطع.

وأضاف أن "20 شخصا قتلوا وأن كثيرين أصيبوا في الهجوم الانتحاري".

وأظهرت صورة للموقع أكدتها مصادر رسمية ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصابين أو قتلى خارج الوزارة وكانت قوات الأمن تتولى أمرهم.

وقال خالد زدران المتحدث باسم الشرطة إن الانفجار وقع نحو الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي. لكنه لم يقدم عددا للضحايا قائلا إن المسؤولين يحققون.

وتواجه الحكومة التي تديرها طالبان تمردا يشنه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية الذين استهدفوا الأجانب في مواقع معينة مثل السفارتين الروسية والباكستانية وفندق يرتاده رجال أعمال صينيون.