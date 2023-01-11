السوداني يوجه بإيقاف منح الإجازات الاستثمارية في الأراضي المحيطة بمطار بغداد

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء بإيقاف منح أي إجازة استثمارية في الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع خُصص لبحث ملف الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي.

وذكر بيان أصدره مكتب السوداني أن رئيس الوزراء وجّه خلال الاجتماع، بـ"إيقاف منح أي إجازة استثمارية أو تصرف غير قانوني بهذه الأراضي".

وشدد السوداني على "أن أي مشاريع يجري تنفيذها الآن أو مستقبلاً في هذه المنطقة، يجب أن تكون ضمن تصاميم حديثة تنطوي على الرؤية المستقبلية التي يجب أن تكون عليها العاصمة بغداد".

وبين السيد السوداني "أنه لا يمكن القبول بمنح الأراضي بشكلٍ مرتجل ومتسرع وبعيداً عن دراسات الجدوى والغطاء القانوني"، موجهاً الجهات المعنية بـ"استمرار الاجتماعات لمتابعة ملف هذه الأراضي للوصول إلى الاستثمار الأمثل فيها بما يحقق المنفعة العامة"، وفق ما جاء في البيان.