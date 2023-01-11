سیاسة

مسعود حيدر: سنخدم كل العراقيين من أقصى كوردستان إلى البصرة

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال وكيل وزارة المالية العراقية مسعود حيدر اليوم الأربعاء إنه سيعمل على خدمة العراقيين كافة من أقصى كوردستان إلى البصرة.

ويوم أمس، ذكر مصدر مطلع في تصريح لكوردستان 24 أن مسعود حيدر تسنم منصب وكيل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية.

وقال مسعود حيدر على حسابه في تويتر "على بركة الله.. وما توفيقي إلا بالله. سنكون خادمين لكل أبناء الشعب العراقي من اقصى كوردستان الى البصرة".

وتابع "شكراً لثقة الرئيس مسعود بارزاني والقيادة لإناطة هذه المسؤولية بنا تجاه أبناء شعبنا... سنكون عوناً لكل العراقيين".

واختتم تغريدته بالقول "نجاح الحكومة نجاح لكل العراقيين".

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