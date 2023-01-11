سیاسة

بشير حداد: زيارة مسرور بارزاني إلى بغداد خطوة في "الاتجاه الصحيح"

وهذه ثالث زيارة يجريها مسرور بارزاني إلى بغداد منذ أن تولى رئاسة التشكيلة الوزارية التاسعة، وأول زيارة بعد تسنم السوداني منصب رئاسة الوزراء
author_image أحمد حاجي
النائب السابق لرئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد
النائب السابق لرئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد
کوردستان النائب السابق لرئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد أربيل بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد النائب السابق لرئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد، اليوم الأربعاء، أن زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى بغداد خطوة في "الاتجاه الصحيح".

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 11 كانون الثاني (يناير) 2023، إلى بغداد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

وكان في استقبال مسرور بارزاني، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وعدد من الشخصيات الحكومية الرفيعة.

وقال بشير حداد في مقابلةٍ مع كوردستان 24، إن "زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد خطوة في الاتجاه الصحيح"، مؤكداً أنها "تُظهر حُسن نية حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين أربيل وبغداد".

وأضاف حداد أن "المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد ليست مرتبطة بالموازنة والرواتب والنفط والغاز والمادة 140 فقط".

وتابع أن "المشاكل أكبر وأعمق من ذلك بكثير.. المشاكل عمرها 100 عام".

وعبّر حداد عن أمله "في أن يتمكن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الحفاظ على التوازن بين مكوِّنات العراق".

وهذه ثالث زيارة يجريها مسرور بارزاني إلى بغداد منذ أن تولى رئاسة التشكيلة الوزارية التاسعة، وأول زيارة بعد تسنم السوداني منصب رئاسة الوزراء.

 

 

 

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