"صدارة" القطرية تبدي استعدادها لتنفيذ مشاريع زراعية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أبدت شركة صدارة القابضة القطرية اليوم الأربعاء استعدادها لتنفيذ مشاريع زراعية تدعم السوق المحلية في العراق.

جاء ذلك على لسان وفد من شركة صدارة وشركائها برئاسة أحمد حسين الخلف خلال لقائه وزير الزراعة العراقي عباس جبر العلياوي.

ونقل بيان لوزارة الزراعة عن أحمد الخلف قوله إن شركة صدارة على "استعداد الشركة لتنفيذ مختلف المشاريع الاستراتيجية بما يغطي حاجة السوق المحلية ويفتح باب التصدير للفائض منها"، مشيراً إلى أن العراق "في مقدمة دول المنطقة التي تجمع كل أدوات النجاح من المساحات الواسعة من الأراضي البكر الصالحة للزراعة وتوافر المياه واليد العاملة وغيرها من العوامل المساعدة التي تفتقدها الدول الأخرى".

وأعرب الخلف عن استعداد شركته "للعمل مع الحكومة العراقية في جميع المشاريع التي لها علاقة بالمجال الزراعي والحيواني والثروة السمكية، فضلاً عن تصنيع الآلات والمرشات وجميع تقانات الري الحديثة وبأسعار تنافسية ونوعيات عالية الجودة".

هذا وقال وزير الزراعة العراقي إن "الطموح هو بعودة العلاقات مع جميع الدول العربية الى مستوياتها المنشودة بما يعود بالنفع والاستقرار على المنطقة".

وأوضح أن "فتح أبواب التعاون والتنسيق والتكامل الاقتصادي بين العراق وجيرانه من شأنه ان يوثق وشائج الأخوة والصداقة بين شعوب المنطقة".

وتابع "نطمح الى تحويل العراق الى بلد مصدّر للمواد والسلع الزراعية والغذائية".

ونوّه وزير الزراعة الى أن الوزارة مستعدة للتعاون لإقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع على العراق في مناطق عدّة سيما المنطقة الغربية والوسطى.