كييف وموسكو تطلبان تدخل أردوغان لإقامة "ممر إنساني" لإجلاء النساء والأطفال والجرحى

أربيل (كوردستان 24)- طلب وسيطا حقوق الإنسان الأوكراني والروسية تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإقامة "ممر إنساني" لإجلاء النساء والأطفال والجرحى المحاصرين في أوكرانيا، حسبما أفاد نظيرهم التركي الأربعاء.

وأكد أردوغان في المقابل أنه "مستعد" لتأدية هذا الدور.

وقال الوسيط التركي شريف مالكوش للصحافة عقب لقاء مع ممثلَي أوكرانيا وروسيا في أنقرة هناك جرحى. بقيت نساء وأطفال وسط المعارك على الجانبين. أعرب الوسيطان عن مطلب مشترك: "إنشاء ممر إنساني تحت رعاية رجب طيب إردوغان كما حصل عند إقامة ممر الحبوب في البحر الأسود".

وفي وقت لاحق، قال أردوغان "قدّم السيد مالكوش اقتراحاً يتعلق بفتح ممر للجرحى، نحن مستعدون لذلك" من دون الغوص في التفاصيل.

والتقى المبعوثان الأوكراني دميترو لوبينتس والروسية تاتيانا موسكالكوفا للمرة الأولى الثلاثاء في أنقرة ومرة ثانية الأربعاء بحضور مالكوش ورئيس البرلمان التركي.

وناقش المبعوثان "مجموعة واسعة من القضايا الإنسانية وتقديم المساعدة في مجال حقوق الإنسان لمواطني البلدين" على ما ذكر لوبينتس على الشبكات الاجتماعية.

بدورها، أكدت موسكالكوفا أن "المساعدة الإنسانية للمواطنين الأوكرانيين والروس" تمت مناقشتها بشكل جيد.

وعلى صعيد آخر، أعلنت موسكالكوفا أنهما اتفقا على تبادل "أكثر من 40 سجيناً" من كل جانب، فيما لم يذكر لوبينتس أي أرقام في تصريحاته للصحافيين بعد ثلاث ساعات من المحادثات وقال "الاجتماعات لم تنته، سنواصل المحادثات".

ويتوقّع أن يتبادل لوبينتس وموسكالكوفا رسمياً أي اتفاقات محتملة خلال اجتماع آخر الخميس.

وتمكنت أوكرانيا وروسيا من التوصل إلى اتفاق على تبادل الأسرى رغم القتال المستمر منذ 11 شهراً.