سیاسة

في اتصال هاتفي.. بوتين ورئيسي يبحثان مشاريع الطاقة والنقل

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الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأربعاء مشاريع الطاقة والنقل.

وتحركت موسكو وطهران لتوطيد العلاقات في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير شباط الماضي الذي دفع الغرب لفرض عقوبات على موسكو. والبلدان من أكبر مصدري النفط في العالم.

وقال الكرملين في بيان عما تناولته المكالمة "تحدث الرئيسان بشأن دعم التنفيذ المستمر للمشاريع ذات المنفعة المتبادلة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية".

وأضاف الكرملين أن الزعيمين عبرا عن رغبتهما في "تطبيع" الوضع في سوريا و"استعادة" وحدة أراضيها.

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