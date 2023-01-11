أمن

القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في اشتباك بالضفة الغربية

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الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- قتلت القوات الإسرائيلية مسلحا فلسطينيا اليوم الأربعاء، بحسب مصادر من الجانبين، فيما أُصيب فلسطيني آخر بالرصاص في حادث منفصل بالضفة الغربية المحتلة أثناء ما وصفته السلطات الإسرائيلية بأنه هجوم لطعن مستوطن يهودي.

وشهدت الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ أن كثفت إسرائيل غاراتها ردا على سلسلة من هجمات الشوارع في مدنها العام الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات التي كانت تنفذ اعتقالات تعرضت لإطلاق نار في مخيم بلاطة بالقرب من مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية وردّت بالرصاص. وقالت جماعة "عرين الأسود" المسلحة إن مسلحا محليا قتل.

وفي جنوب الضفة الغربية، طعن فلسطيني مستوطنا يهوديا في مزرعة قبل أن يتعرض لإصابة بالرصاص، حسبما قال يوشاي دمري رئيس المستوطنات المحلية لراديو الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أنه لم يتضح ما إذا كان المستوطن المصاب أو شخص آخر هو من أطلق الرصاص.

وقال مسعفون إن المستوطن نقل الى المستشفى في حالة مستقرة. ولم تتضح حالة الشخص الفلسطيني حتى الآن.

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