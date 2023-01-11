ریاضة

اعتزال ميراندا المدافع السابق لمنتخب البرازيل

author_image Kurdistan24 اربیل
العالم

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جواو ميراندا مدافع البرازيل السابق اليوم الأربعاء إسدال الستار على مسيرته كلاعب كرة قدم وهو في سن 38 عاما.

وكتب على تويتر "لقد حان الوقت. أشكر كل من دعمني من صميم قلبي. شكرا جزيلا لكرة القدم".

وعاد ميراندا، الذي لعب لصالح أتليتيكو مدريد وإنتر ميلان وغيرهما من الأندية، إلى ساو باولو موسم 2021-2022.

وفاز بلقب الدوري ثلاث مرات متتالية مع النادي البرازيلي بين عامي 2006 و2008 قبل أن يساعد أتليتيكو مدريد في الفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني موسم 2013-2014 وحل وصيفا لبطل دوري أبطال أوروبا في ذلك الموسم.

وشارك قلب الدفاع في 60 مباراة مع المنتخب البرازيلي كان أولها في 2009، ليساعد منتخب بلاده في الفوز بكأس القارات 2009 وكوبا أمريكا 2019.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف