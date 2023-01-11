النفط يرتفع 2 بالمئة رغم زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة إلى أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم الأربعاء، إذ طغت آمال في تحسن آفاق الاقتصاد العالمي والقلق حيال تأثير العقوبات على إنتاج الخام الروسي على زيادة مفاجئة وكبيرة في مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.67دولار بما يعادل 2.1 بالمئة إلى 81.77 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.54دولار أو 2.1 بالمئة إلى 76.66 دولار للبرميل.

وبذلك يتجه الخامان نحو إنهاء اليوم عند أعلى مستوى منذ الثالث من يناير كانون الثاني مع صعود الخام الأمريكي لليوم الخامس على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر تشرين الأول 2022، وارتفاع برنت لليوم الثالث على التوالي لأول مرة منذ ديسمبر كانون الأول 2022.

وارتفعت الأسهم العالمية بشكل طفيف اليوم الأربعاء على أمل أن تشير أرقام التضخم والأرباح الأمريكية المقرر صدورها غدا الخميس إلى اقتصاد متين ووتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة، وفقاً لوكالة رويترز.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء قفزة في مخزونات النفط الخام الأمريكية بواقع 19 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ ارتفاع قياسي بمقدار 21.6 مليون برميل في فبراير شباط 2021.

يأتي هذا مقارنة مع انخفاض 2.2 مليون برميل في مخزونات الخام في استطلاع أجرته رويترز، لكنه يتماشى أكثر مع بيانات معهد البترول الأمريكي والتي تظهر زيادة قدرها 14.9 مليون برميل.