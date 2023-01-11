الجيش العراقي يتوعد "المتصابيات" على الفن أو الإعلام بأقصى العقوبات

أربيل (كوردستان 24)- توعد الجيش العراقي اليوم الأربعاء "المتصابيات" على الفن أو الإعلام ممن يزعمن بأن لديهم علاقة مع أي وزارة أمنية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان إن "هيبة أي بلد هي من هيبة أجهزته الأمنية التي يتم اختيارها وفق معايير وأسس، وللزي العسكري الذي يرتديه أي مفصل او تشكيل من قواتنا الأمنية البطلة حرمة".

وأضاف أنه "في الآونة الأخير تم رصد مجموعة من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بنشر مقاطع فيديو لأشخاص لا يمتون بصلة للقوات الأمنية ومؤسساتنا العسكرية، مرتدين الزي العسكري بحجة تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيدي الجيش والشرطة ومناسبات وطنية أخرى، وهذه الطريقة للتهنئة مرفوضة، لكونها تعد انتحالا للصفة، كما أنها لم تحصل على أية موافقات رسمية لارتداء الزي العسكري، الأمر الذي يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية".

وتابع "إننا إذ نحذر من ممارسة هذا الفعل غير القانوني، نرحب في الوقت نفسه بجميع الجهود الوطنية الداعمة للقوات المسلحة العراقية التي عبرت عن حبها للقوات الأمنية في المناسبات الوطنية بطرق ثقافية وحضارية وبأسلوب مهني من خلال الفعاليات والمنشورات الهادفة".

ومضى يحيى يقول "كما نحذر أيضا من قيام البعض بإطلاق التهديد والوعيد للآخرين باسم قيادات وضابط وشخصيات تعمل في المؤسسة الأمنية، من خلال الظهور في مقاطع فيديو تدعي فيها بعض المتصابيات على (الفن) او (الإعلام) ان لديهن معرفة او علاقات في وزارة أمنية او غيرها من مفاصل وتشكيلات القوات الأمنية".

وأشار إلى أن "الجهات المختصة ستعمل على محاسبة كل من سيخضع او يستجيب لهن بأقصى العقوبات، وكل من يحاول الإساءة الى سمعة المؤسسة العسكرية العراقية العريقة التي قدمت التضحيات في سبيل رفعة العراق وشعبه الأبي".