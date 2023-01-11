نائب برلماني يتحدث عن أهمية زيارة رئيس حكومة كوردستان إلى بغداد.. وحصة الإقليم من موازنة 2023

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو مجلس النواب العراقي شوان محمد، اليوم الأربعاء، أن زيارة رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني إلى العاصمة الاتحادية، دليل على أن الإقليم جدي في حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وقال شوان محمد في مقابلةٍ مع كوردستان 24، إن "مجلس النواب الاتحادي سيستأنف جلساته يوم السبت المقبل"، مشيراً إلى أن "زيارة رئيس حكومة كوردستان أتت في وقتٍ مهمٍ للغاية".

وأضاف محمد أن "زيارة مسرور بارزاني إلى بغداد تشكل دعماً قويّاً للكتل الكوردستانية داخل مجلس النواب العراقي، والفريق الوزاري الكوردي داخل حكومة محمد شياع السوداني، وذلك قبيل إرسال مشروع موازنة عام 2023 إلى البرلمان لتشريعه".

وأكد أن "زيارة رئيس حكومة كوردستان إلى بغداد دليل على أن الإقليم جديّ في حل المشاكل العالقة، وخلق بيئة مواتية للوصول مع المؤسسات الدستورية العراقية إلى نقاط مشتركة، وحل الملفات العالقة بين أربيل وبغداد".

وشدد النائب البرلماني على أن "جميع الكتل الكوردستانية داخل مجلس النواب العراقي لديها موقف موحد في القضايا الإستراتيجية، للحصول على الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "النواب الكورد سيبذلون قصارى جهدهم لتثبيت حقوق شعب إقليم كوردستان ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2023 وفقاً لما نص عليه الدستور"، لافتاً إلى أن "حصة كوردستان من موازنة عام 2023 ستتراوح ما بين 14 إلى 17 بالمئة".